پخش زنده
امروز: -
در سفرِ نایب رئیسِ اولِ مجلسِ شورای اسلامی و ۱۲ نفر از معاونانِ وزرای دولت به منطقه مغان، روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی و مشکلاتِ شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در سفرِ علی نیکزاد نایب رئیسِ اولِ مجلسِ شورای اسلامی و ۱۲ نفر از معاونانِ وزرای دولت به منطقه مغان، روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی و مشکلاتِ شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز بررسی شد.
در این سفر اعضای مجمعِ نمایندگانِ استان، استاندار و جمعی از مسئولانِ استانی و شهرستانی هم حضور داشتند.