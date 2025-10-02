در سفرِ نایب رئیسِ اولِ مجلسِ شورای اسلامی و ۱۲ نفر از معاونانِ وزرای دولت به منطقه مغان، روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و مشکلاتِ شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در سفرِ علی نیکزاد نایب رئیسِ اولِ مجلسِ شورای اسلامی و ۱۲ نفر از معاونانِ وزرای دولت به منطقه مغان، روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و مشکلاتِ شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز بررسی شد.

در این سفر اعضای مجمعِ نمایندگانِ استان، استاندار و جمعی از مسئولانِ استانی و شهرستانی هم حضور داشتند.