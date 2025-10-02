مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصر الله و سیدهاشم صفی الدین، دبیران کل شهید حزب الله لبنان عصر امروز با حضور رئیس مجلس، در مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین گرامیداشت شهید سید حسن نصراله و شهید صفی الدین که در مدرسه علمیه امام کاظم برگزار شد با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در طول عمر ۷ دهه‌ای خود دائم به دنبال جنگ افروزی و خون ریختن در منطقه خاورمیانه بوده است گفت: از دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی رژیم صهیونیستی دائم در جنگ و صلح بوده و در طول تاریخ خود به صورت دائم این رژیم جنگ و صلح را تحمیل کرده است و همیشه به دنبال جنگ و حونریزی و ترور بوده است.

محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه سید حسن نصرلله و هاشم صفی الدین پرورش یافته مکتب تشیع و حوزه علمیه نجف و قم بودند افزود: پس از انقلاب این سید از حوزه قم برخاست و به مقابله با رژیم پرداخت و مسیر نبرد با استفاده از فرامین امام و رهبری تغییر داد.

رئیس مجلس تاکید کرد: شک نکنید رژیم صهیونیستی دست از سر کشور‌های اسلامی بر نخواهد داشت و با سیاست صلح و جنگ به جنگ با کشور‌های اسلامی می‌پردازد و رژیم با همکاری امریکا به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند، اما در جنگ دو ماهه با حزب الله قدرت مبارزان حزب اله را دیدند و امروز از مقاومت ترس در دل دارند.

وی افزود: موضوع فلسطین امروز جهانی است و به موضوع بشریت تبدیل شده است و حمایت از فلسطین در دنیا شکل گرفته است و این به مجاهدت شهدای گرانقدر است.

قالیباف ادامه داد امروز حزب الله زنده است و این یک حقیقت است و در مسیر مبارزه مقاومت زنده است و پس از انفجار پیجر‌ها و از دست رفتن تعدادی از رزمندگان زبده حزب الله در رده میانی دیدیم که رژیم صهیونیستی در جنگ دو ماهه نتوانست بر مبارزان غلبه کند و حزب اله پس از دو ماه بر رژیم پیروز شد و این نشان بزرگ زنده بودن حزب الله است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز امت و مردم کشور‌های اسلامی پای کار مقاومت هستند و اینکه دولت‌ها با رژیم همکاری می‌کنند و حرف از پیمان آبراهام و ارتباط دولت‌های کشور‌های عربی با رژیم است این باعث تغییر جریان مقاومت نخواهد شد، زیرا مردم پای کار مقاومت هستند و با حضور مردم مقاومت زنده است.

وی با اشاره به اتفاقات جنگ ۱۲ روزه گفت: راهبرد جنگی رژیم بر اساس نیروی هوایی است و قدرت هواپیما‌های آن است و راهبرد نظامی کشور مان نیز بر اساس قدرت موشکی بنا شده است و در این جنگ ما در حوزه هوایی ضعف‌هایی داشتیم، اما رژیم هم در بخش هوایی و زمینی در درگیری با مبارزان حزب الله ضعف‌هایی داشت و شکست سختی متحمل شد.

وی اضافه کرد: رژیم در طول ۷۶ سال گذشته طعم جنگ را نچشیده بود و تا قبل از جنگ ۱۲ روزه گلوله‌ای در تلاویو به زمین نخورده بود و همیشه یک طرفه تاخته بود و در وعده صادق ۱، ۲ و ۳ ضرب شست اساسی خورد.

وی با تاکید بر اینکه در عملیات وعده صادق ۱، ۲ و ۳ در هر سه مقطع تفاوت‌هایی وجود داشت، زیرا در دو عملیات قبل ما به صورت جمعی با موشک و پهپاد حمله کمی کردیم، اما در وعده صادق ۳ با یک موشک مراکز حیاتی رژیم را زدیم و با یک موشک مهمترین مراکز او را زدیم.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه در این جنگ ما شهدا و سرداران خود را از دست دادیم گفت: اینکه دراین جنگ شهدای گرانقدری را از دست دادیم ثمره این جنگ است و تجربه خوبی در این جنگ ۱۲ روزه کسب شد و دشمن فکر می‌کرد ما عقب نشینی می‌کنیم، اما اطمینان داریم آینده، آینده ملت‌های مقاومت است و این ثمره خون شهدا است.

وی در خصوص آسیب پذیری‌های رژیم صهیونیستی افزود: از روز ۶ و ۷ جنگ معاون رئیس جمهور آمریکا ونس و آقای ویکاف به تکاپو افتادند تا جنگ متوقف شود و قدرت آتش موشک‌های کشورمان ضعف‌های رژیم صهیونیستی را نمایان کرد.

قالیباف با اشاره به فرسایش جامعه صهیونیستی و ضعف‌های درونی آن افزود: بر اساس آمار‌های خود رسانه‌های رژیم صهیونیستی وضعیت مناسبی در سرزمین‌های اجتماعی وجود ندارد و بر اساس آمار‌ها خوش بینی به تب آوری اجتماعی ۳۷ درصد و خوشبینی به انسجام اجتماعی ۲۳ درصد و خوشبینی به اقتصاد به ۳۰ درصد رسیده است و روند خروج از سرزمین‌های اشغالی هم بر اساس آمار‌ها در دوران جنگ ۷۰ هزار نفر سرزمین‌های اشغالی را ترک کردند.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه ما وظیفه داریم در کشور انسجام اجتماعی را حفظ کنیم گفت: در جنگ ۱۲ روزه ملت ایران اوج پختگی، و قدرت را به نمایش گذاشتند و با وجود ندانم کاری‌ها و غفلت‌های مسئولان؛ اما هسته سخت کشورمان ۹۰ میلیون نفر است و همه ایرانی‌ها پای کشور ایستادند.

قالیباف افزود: ما مکلف هستیم این انسجام و یکپارچگی را حفظ کنیم و در حوزه تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی مکلف هستیم شرایط را سرو سامان دهیم و مجلس با همه وجود در خدمت دولت است و به دولت کمک وخواهد کرد.