سردار محمد جلائی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس گفت : تنها راه عبور از توطئه‌های دشمن و رسیدن به آینده آرمانی، ایمان و صبر و بیعت با امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در این همایش که با حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس از استان‌های مختلف برگزار شد علاوه بر اجرای خاطره گویی، مداحی و قدردانی از فرزندان نخبه شهدا بر تبیین راه شهیدان پر افتخار کشور در دفاع از وطن و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تاکید شد.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان قسم خورده علیه کشورمان افزود: باید با پیروی از آرمان‌های والای امام و شهدا، تا پای جان در دفاع از وطن بایستیم.