به گزارش خبرگزاری صداوسیما. ولادیمیر پوتین شامگاه پنجشنبه در بیست و دومین نشست سالانه باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای در سوچی روسیه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه «آیا آنها به هدف خود دست یافتند؟»، افزود: فکر می‌کنم نیازی به توضیح به حاضران در اینجا نیست که این تلاش‌ها کاملاً شکست خورده است.

وی با بیان اینکه روسیه بالاترین میزان مقاومت را در برابر تحریم‌ها نشان داده است، گفت: با این وجود برخی همچنان اصرار دارند و سعی می‌کنند شکست استراتژیک به روسیه تحمیل کنند و حال آنکه اقدامات تنبیهی علیه مسکو کاملاً شکست خورده است.

مناقشه فلسطین با نسخه غربی حل نمی‌شود

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: مناقشه فلسطین و اسرائیل را نمی‌توان با استفاده از «دستورالعمل‌های» دیپلماتیک غربی حل کرد.

وی با بیان اینکه در حال بررسی ابتکارات ترامپ در مورد فلسطین هستیم، افزود: طرح رئیس‌جمهور آمریکا در مورد روند صلح فلسطین و اسرائیل می‌تواند به «نوری در انتهای تونل» تبدیل شود.

اوضاع غزه، رویداد وحشتناک در تاریخ امروز بشریت است

پوتین با بیان اینکه اوضاع غزه، رویدادی وحشتناک در تاریخ امروز بشریت است، گفت: در صورتی که تلاش‌های صلح آمیز در مورد غزه منجر به ایجاد دو کشور شود، آماده حمایت از این تلاش‌ها هستیم؛ این تنها راه پایان دادن به درگیری است.

وی، اصل ایجاد دو کشور اسرائیلی و فلسطینی را کلید راه حل نهایی مناقشه فلسطین دانست و گفت: گزینه ارجح، واگذاری کنترل نوار غزه به محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) است.

رئیس‌جمهور روسیه در عین حال تأکید کرد: درک این نکته مهم است که خود فلسطین چه دیدگاهی نسبت به پیشنهاد‌های ترامپ برای حل درگیری در غزه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مناقشه غزه تنها از طریق ایجاد کشور فلسطینی قابل حل است

کاخ سفید پس از نشست مطبوعاتی مشترک دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در بیانیه‌ای متن طرح ۲۰ ماده‌ای رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را منتشر و ادعا کرد که این طرح در صورت پذیرش از سوی طرفین، به توقف فوری جنگ منجر خواهد شد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیش از این در این باره گفت که هنوز طرح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای نوار غزه را ندیده است و نمی‌داند که آنها چه اختیاراتی برای واگذار کردن حکومت غزه به یک نهاد بین‌المللی دارند.

جهان، مشارکتی‌تر می‌شود

پوتین در ادامه به ارائه دیدگاه روسیه درباره سیر تحولات جهان پرداخت و گفت: تبعیت اکثریت از اقلیت، که از ویژگی‌های روابط بین‌الملل در دوران سلطه غرب بود، جای خود را به رویکردی چندجانبه و مشارکتی‌تر می‌دهد.

وی افزود: این رویکرد مبتنی بر توافقات بین بازیگران اصلی و در نظر گرفتن منافع همه است.

در جهان امروز، باید برای هر رخدادی آماده باشیم

رئیس‌جمهور روسیه در بخش آغازین سخنان خود با بیان اینکه امروز همه چیز در جهان در حال تغییر است، گفت: نمی‌توان آینده را به طور کامل پیش‌بینی کرد و باید برای هر رخدادی آماده باشیم.

«هیچ چیز از قبل تعیین نشده است»، «تغییرات به سرعت و گاه یک‌شبه اتفاق می‌افتد» و «فضای بسیار دموکراتیک‌تر» به عنوان برخی از ویژگی‌های جهان چندقطبی نام برد و گفت: در دوران جدید، فرصت‌ها و مسیر‌هایی برای تعداد بیشتری از بازیگران سیاسی و اقتصادی در جهان شکل می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در جهان چندقطبی، هر راه‌حلی فقط بر اساس توافق‌هایی که همه طرف‌های ذینفع یا اکثریت قریب به اتفاق را راضی کند، امکان‌پذیر است.

پوتین تصریح کرد: در غیر این صورت، هیچ راه‌حل عملی وجود نخواهد داشت، فقط لفاظی‌های پوچ و بازی بی‌ثمر جاه‌طلبی‌ها خواهد بود، بنابراین در دوران جدید جهان، برای دستیابی به نتایج، هماهنگی و تعادل لازم است.

روسیه به دنبال از بین بردن زمینه‌های رویارویی بلوکی است

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسکو به دنبال از بین بردن زمینه‌های رویارویی بلوکی و ایجاد یک فضای امنیتی مشترک است.

دو بار درخواست روسیه برای پیوستن به ناتو را رد کردند

پوتین افزود: روسیه با چنین رویکردی، دو بار آمادگی خود را برای پیوستن به ناتو اعلام کرد. اولین بار در سال ۱۹۵۴، در دوران اتحاد جماهیر شوروی بود؛ و بار دوم، در طول سفر کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا به مسکو در سال ۲۰۰۰ بود، زمانی که ما نیز در مورد این موضوع بحث کردیم.

وی ادامه داد: هر دو بار، ما عملاً و به طور کامل رد شدیم. بگذارید تکرار کنم: ما آماده همکاری بودیم، برای برداشتن گام‌های غیرخطی در حوزه امنیت و ثبات جهانی. اما همکاران غربی ما تمایلی به رهایی خود از اسارت کلیشه‌های ژئوپلیتیکی و تاریخی از یک تصویر ساده از جهان نشان ندادند.

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد: من همین حرف را علناً وقتی با آقای کلینتون صحبت می‌کردیم، گفتم. او در پاسخ گفت: «می‌دانید، جالب است. فکر می‌کنم ممکن است.» و سپس همان شب گفت: «من با مردمم مشورت کردم - این غیرواقع‌بینانه است، الان غیرواقع‌بینانه است.» «و چه زمانی واقع‌بینانه خواهد بود؟»؛ مسأله همین است، همه چیز از بین رفته است.

وی یادآور شد: همه ما شانس واقعی برای جهت‌گیری متفاوت و مثبت در توسعه روابط بین‌الملل داشتیم. اما، افسوس، رویکرد دیگری غالب شد و کشور‌های غربی تسلیم وسوسه قدرت مطلق شدند..

دیگر هیچ نیرویی قادر به حکومت بر همه جهان نیست

پوتین با بیان اینکه قدرت ایالات متحده و متحدانش در پایان قرن بیستم به اوج خود رسید، خاطرنشان کرد:، اما دیگر هیچ نیرویی وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشت که قادر به حکومت بر جهان باشد، به همه دیکته کند که چه کاری و چگونه انجام دهند، چگونه نفس بکشند. تلاش‌هایی صورت گرفته است، اما همه آنها به شکست انجامیده است.

تصویر نظم جهانی لیبرال

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با اشاره به دیدگاه برخی صاحب‌نظران که نظم جهانی لیبرال را قابل قبول می‌دانستند، گفت: سلسله مراتب در این سیستم، فرصت‌های کسانی را که در پایین هرم قرار دارند، محدود می‌کند، اما آنها را از سهم قابل توجهی از مسئولیت معاف می‌کند. قوانین چیست؟ فقط شرایط ارائه شده را بپذیرید، در سیستم جا بیفتید، سهم خود را دریافت کنید و خوشحال باشید، نگران هیچ چیز نباشید. دیگران برای شما فکر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: برخی با خودبینی معتقد بودند که حق دارند برای دیگران سخنرانی کنند. برخی دیگر ترجیح می‌دادند با قدرتمندان بازی کنند، مطیع چانه‌زنی و مبادله باشند تا از مشکلات غیرضروری جلوگیری کنند و در عوض، پاداش خود را - هرچند کوچک، اما مطمئناً - دریافت کنند. اتفاقاً، هنوز هم تعداد زیادی از این سیاستمداران در بخش قدیمی جهان - در اروپا - وجود دارند.

نظم جهانی لیبرال هیچ رهاورد خوبی نداشت

رئیس‌جمهور روسیه با تأکید بر اینکه هیچ رهاورد خوبی از نظم جهانی به اصطلاح لیبرال به دست نیامد، گفت: هیچ مشکل جهانی حل نشده است، بلکه مشکلات جدیدی دائماً اضافه می‌شوند.

وی افزود: نهاد‌های حکومت جهانی که در دوران قبل ایجاد شده‌اند یا اصلاً کار نمی‌کنند یا بخش زیادی از اثربخشی خود را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: مدتی قبل، مطلبی از همکاران آمریکایی‌مان شنیدم که می‌گفتند: «ما جهان را به دست آوردیم، اما خود آمریکا را از دست دادیم.» این باعث می‌شود از خودم بپرسم: «آیا ارزشش را داشت؟ و آیا اصلاً چیزی به دست آورده‌ایم؟»

حفظ تعادل در جهان با نقش‌آفرینی روسیه

پوتین در ادامه تأکید کرد: روسیه به عنوان یک بخش حیاتی برای جهان ضروری است، در غیر این صورت تعادل حفظ نخواهد شد.

روسیه آغازگر درگیری نظامی نبوده است

رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت: روسیه هرگز آغازگر درگیری نظامی نبوده است؛ این کار غیرضروری و پوچ است.

وی با اشاره به پنج موج گسترش ناتو بر خلاف وعده‌های غرب افزود: اگر ناتو به مرز‌های روسیه نزدیک نمی‌شد یا اگر ترامپ (در سال ۲۰۲۲) رئیس‌جمهور آمریکا بود، درگیری در اوکراین قابل اجتناب بود.

پوتین اظهار داشت: تمایل همه کشور‌ها برای تضمین امنیتشان مشروع است و این موضوع هم در مورد اوکراین و هم در مورد روسیه صدق می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: روسیه بار‌ها ثابت کرده است که به تهدیدات علیه حاکمیت خود به سرعت واکنش نشان می‌دهد.

پاسخ روسیه به امنیتی شدن اروپا بسیار قانع کننده خواهد بود

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا در تقویت توان نظامی گفت: پاسخ روسیه به نظامی شدن اروپا بسیار قانع‌کننده خواهد بود.

برای برخی کشورها، مناقشه اوکراین به راه کسب درآمد تبدیل شده است

پوتین همچنین با بیان اینکه «غرب برای مردم اوکراین دلسوزی نمی‌کند و به آنها نگاه ابزاری دارد»، گفت: برای برخی کشورها، مناقشه اوکراین به راهی برای گسترش حوزه نفوذ و کسب درآمد تبدیل شده است.

