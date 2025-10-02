پخش زنده
تیم استقلال خوزستان در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران برابر میزبان خود صاحب برتری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با یک دیدار برگزار شد که استقلال خوزستان در حالی که در شیراز با یک گل از فجر عقب بود، ۲ بر یک این تیم را شکست داد و نوار شکستناپذیری این تیم را پاره کرد.
در این بازی ابتدا، محمود مطلقزاده فجر را پیش انداخت، اما در ادامه محمدرضا مهدیزاده و محمدحسین زواری برای تیم خوزستانی گل زدند.
استقلال خوزستان با این پیروزی ۸ امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد؛ فجر هم با ۶ امتیاز هشتم است.