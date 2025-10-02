صادرات ۸۵۴ میلیون و ۳۷۴ هزار دلار کالا از گمرکات آذربایجان شرقی
سرپرست حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۶۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۸۵۴ میلیون و ۳۷۴ هزار دلار از گمرکات استان به کشورهای جهان صادر شد.
وی در تشریح جزئیات تجارت خارجی استان افزود:در مدت یاد شده کل ارزش صادرات و واردات از راه گمرکات آذربایجان شرقی، یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار است که از این مقدار یک میلیون و ۶۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۸۵۴ میلیون و ۳۷۴ هزار دلار سهم صادرات و ۲۲۲ هزار و ۵۰۶ تن کالا به ارزش ۶۳۷ میلیون و ۶۸۷ هزار دلار سهم واردات استان است.
سرپرست گمرکات آذربایجان شرقی به اقلام عمده صادراتی از استان نیز اشاره کرد و گفت: چدن، آهن و فولاد به ارزش ۱۵۶ میلیون دلار، محصولات پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار، میوههای خوراکی مانند پوست مرکبات یا خربزه به ارزش ۹۰ میلیون دلار، لوکوموتیو و علایم ریلی به ارزش ۵۸ میلیون دلار و سوختها و روغنهای معدنی به ارزش ۴۷ میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: بیشترین صادرات از آذربایجان شرقی به کشورهای ترکیه (۳۱۱ میلیون دلار)، ارمنستان (۱۹۹ میلیون دلار)، عراق (۱۰۱.۵ میلیون دلار)، افغانستان (۳۷ میلیون دلار)، گرجستان (۳۳ میلیون دلار) انجام شده است.
عباسزاده در خصوص واردات قطعی کالا نیز اظهار کرد: عمده اقلام وارداتی ماشینآلات و وسایل مکانیکی به ارزش ۹۲ میلیون دلار، توتون و تنباکو به ارزش ۸۶.۵ میلیون دلار، وسایل نقلیه زمینی و قطعات به ارزش ۷۲.۳ میلیون دلار، کاکائو و فرآوردههای آن به ارزش ۳۹.۵ میلیون دلار و گوشت به ارزش ۳۲.۲ میلیون دلار بوده که این کالاها بیشتر از کشورهای ترکیه (۲۹۹ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۸۲.۴ میلیون دلار)، چین (۸۱.۳ میلیون دلار)، آلمان (۴۳.۷ میلیون دلار) و ژاپن (۲۴.۲ میلیون دلار) از راه گمرکات استان وارد کشور شدهاند.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی با اشاره به ورود کالاهای اساسی در نیمه نخست سال از ورود ۵۲ هزار و ۷۴۲ تن از این کالاها به ارزش ۹۵ میلیون و ۸۶ هزار دلار خبر داد.
عباس زاده ادامه داد:از جمله این اقلام میتوان به گوشت، ماشین آلات تولید کننده کالاهای اساسی، حبوبات، انواع بذر، دانههای روغنی، برنج، تجهیزات پزشکی، دارو، ذرت، روغن خوراکی، لاستیک سنگین و کود شیمیایی اشاره کرد.