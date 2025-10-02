مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ باند قاچاق چوب در مازندران منهدم و حدود ۹۰۰ قاچاقچی توسط عوامل انتظامی و دستگاه قضا دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب در استان منهدم و حدود ۹۰۰ قاچاقچی دستگیر شدند.

علی باقری جامخانه در جلسه تشدید اقدامات حفاظتی منابع طبیعی با همکاری پلیس پیشگیری و پلیس امنیت اقتصادی افزود: از این تعداد، ۱۲۰ نفر قاچاقچی حرفه‌ای و سابقه‌دار بودند و در همین مدت ۵۶۲ خودرو و ۳۷ دستگاه تجهیزات مرتبط با قاچاق چوب توقیف شد.

وی با اشاره به اهمیت جنگل‌های هیرکانی که برخی مناطق آن در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است، گفت: طی ۶ ماه امسال ۲۱۷۹ هکتار از عرصه‌های ملی در راستای اجرای احکام قضایی خلع ید و به دولت بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه قضا و فرماندهی انتظامی، حدود ۸۰ درصد موفقیت در جلوگیری از قطع درخت در شهرستان‌های بحرانی حاصل شده و اکنون بسیاری از شهرستان‌ها در وضعیت سفید قرار دارند.