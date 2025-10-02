پخش زنده
امروز: -
استاندار لرستان گفت: مجمع مشورتی استان به علت بهرهگیری از ایدههای نخبگان بسیار باارزش است و باید بهطور جدیتر دیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی عصر امروز دهم مهرماه در جلسه هماهنگی با فرمانداران و مسئولان مجمع مشورتی در محل استانداری لرستان گفت: مجمع مشورتی لرستان مورد توجه مقامات ملی و سایر استانها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی دز مهمترین موضوعات مورد توجه استان بر اساس راهبردهای دولت چهاردهم، توجه به مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است و تشکیل مجمع مشورتی استان نیز در همین راستا قرار دارد.
به گفته استاندار لرستان، این مجمع، هسته اصلی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و فصل نوین گفتگوی نخبگان و جامعه و ارائه نقطهنظرات آنان برای توسعه استان است.
شاهرخی تصریح کرد: طرح مجمع مشورتی استان را به رئیس جمهور و وزیر کشور نیز ارائه دادیم که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته و تهیه آن را گامی مهم برای مشارکت مردم عنوان کردند.
وی افزود: این مجمع نیز در دو بعد کمی و کیفی باید دارای عملکرد قوی و تأثیرگذار باشد و از وجود نیروهای علاقهمند به نظریهپردازی و اشتراک ایدههای سازنده بهره ببرد.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فعالیت شورایی کمیتههای تخصصی ۱۰ گانه برای کمک به دولت گفت: لازم است که افراد تأثیرگذار در جامعه حضور داشته باشند و افراد علاقهمند و با دغدغه برای توسعه استان در این بخش فعال باشند.
شاهرخی افزود: شورای راهبردی استان هم بر فعالیت و عملکرد کمیتههای دهگانه نظارت دارد و البته اعضای اداری کمیتهها هم بسیار مهم هستند و لازم است در ارتباط قوی با کمیتهها و مجمع مشورتی قرار داشته باشند.
وی ادامه داد: خوشبختانه مردم هم علاقهمند به حضور در این کمیتهها هستند و لازم است که ایدههای عملیاتی کمیتهها اجرایی شود.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد کمیتههای مشورتی و شورای راهبردی شهرستانها تأکید کرد و خواستار معرفی هر چه بیشتر این ظرفیت در صدا و سیمای استان شد.