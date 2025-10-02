پخش زنده
انجمن سینمای جوانان ایران، نامنویسی «دوره جامع فیلمسازی داستانی» را با تغییرات ویژه و کارگاههای عملی جدید برای هنرجویان لرستانی آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نام نویسی «دوره جامع فیلمسازی داستانی» انجمن سینمای جوانان ایران با هدف پرورش استعدادهای جوان و ورود حرفهای آنان به عرصه فیلمسازی در لرستان آغاز شد.
در این دوره جامع، هنرجویان با گذراندن ۳۶۰ ساعت آموزش تخصصی از مرحله اولیه ایدهپردازی به ساخت یک فیلم کوتاه حرفهای خواهند رسید.
بر اساس اعلام انجمن سینمای جوان، این دوره در مقایسه با ادوار گذشته، از نظر محتوایی متحول شده و با کارگاههای عملی بیشتر و همچنین اردوی فیلمسازی همراه است تا تجربهای بینظیر را در اختیار هنرجویان قرار دهد.
این دوره ویژه جوانان ۱۷ تا ۳۵ سال است و مهلت نامنویسی آن تا ۱۴ آبان ماه ادامه دارد.
متقاضیان باید در آزمون ورودی که در تاریخ ۱۶ آبان ماه برگزار میشود، شرکت کنند و در پایان نیز به هنرجویان موفق مدرک معتبر اعطا میشود.
علاقهمندان در استان لرستان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به دفتر انجمن سینمای جوان خرمآباد واقع در مجتمع فرهنگیهنری شهید آوینی مراجعه کنند و یا با شماره تلفنهای ۰۹۱۶۷۲۲۳۲۴۳ و ۰۶۶۳۳۳۲۴۸۲۹ تماس بگیرند.
همچنین متقاضیان شهرستان بروجرد میتوانند به دفتر انجمن سینمای جوان بروجرد واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۰۶۶۴۲۵۰۳۱۴۳ تماس بگیرند.