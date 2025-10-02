امروز: -
آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت معصومه(س)

همزمان با شب شهادت اُخت الرضا (ع)، آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور خادمان حرم مطهر رضوی و بانوی کریمه برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ - ۲۲:۲۹
