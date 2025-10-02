به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان پور گفت: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست پلدختر هنگام گشت و کنترل، یک متخلف زیست محیطی که اقدام به شکار غیر مجاز یک رأس بز کوهی (کل) در منطقه حفاظت شده شاداب کوه کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متخلف به پرداخت جزای نقدی ۲۵۰ میلیون ریالی توسط مرجع قضایی محکوم شده است.

فرمان پور گفت: صدور آرا قضایی محکم برای برخورد با متخلفان زیست محیطی که اصرار به ارتکاب جرم دارند می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.