به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ همایش الگوی سوم زن مسلمان ایرانی، با هدف الگوسازی از زنان موفق و فعال در گفتمان الگوی سوم برگزار شد.

با اجرای نمایش زنده بمان در فرهنگسرای امام علی (علیه السلام) هشتگرد حضور یافت.

الگوی سوم زن مسلمان ایرانی، به چیستی الگوی سوم و اینکه چرا نه شرقی (سنتی تحقیر آمیز) و نه غربی (ابزار بودگی زنان)، خط زمانی تاریخی زنان در ایران پیش از مشروطه تا انقلاب اسلامی و ویژگی‌های الگوی سوم در حقوق و تکالیف زنان و نتایج اجتماعی اجرای الگوی سوم در انقلاب اسلامی ایران می پردازد.