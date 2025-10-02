برگزاری همایش الگوی سوم زن مسلمان ایرانی در استان البرز
همایش الگوی سوم زن مسلمان ایرانی با محوریت شهیده فاطمه صالحی در غرب استان البرز برگزار شد.
با اجرای نمایش زنده بمان در فرهنگسرای امام علی (علیه السلام) هشتگرد حضور یافت.
الگوی سوم زن مسلمان ایرانی، به چیستی الگوی سوم و اینکه چرا نه شرقی (سنتی تحقیر آمیز) و نه غربی (ابزار بودگی زنان)، خط زمانی تاریخی زنان در ایران پیش از مشروطه تا انقلاب اسلامی و ویژگیهای الگوی سوم در حقوق و تکالیف زنان و نتایج اجتماعی اجرای الگوی سوم در انقلاب اسلامی ایران می پردازد.