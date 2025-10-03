خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛در راستای تحول بنیادین در کیفیت صدا و تصویر شبکه‌های تلویزیونی، شبکه استانی ایلام به لیست شبکه‌های دیجیتال HD پیوست. به گزارش؛در راستای تحول بنیادین در کیفیت صدا و تصویر شبکه‌های تلویزیونی، شبکه استانی ایلام به لیست شبکه‌های دیجیتال HD پیوست.

«ناصر بهرام» مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام گفت: با اقدامات بعمل آمده توسط همکاران حوزه معاونت فنی روند HD سازی شبکه استانی ایلام با قابلیت دریافت در بسته دوم کانال‌های تلویزیونی برای همه گیرنده‌های دیجیتال آغاز شده و هم اکنون پوشش HD در شهرستان‌های ایلام، ایوان، آبدانان، سیروان، چرداول، دهلران و چوار قابل دریافت است.

وی افزود: پیش از این پوشش HD شبکه استانی روی بسته چهارم (ts۴) و مستلزم قابلیت HEVC در تلویزیون‌های جدید بود که با اقدامات بعمل آمده سایر گیرنده‌ها هم قابلیت دریافت شبکه استانی را با کیفیت بهتر خواهند داشت.

بهرام به بیان زمان باقی مانده برای پیوستن دیگر مناطق استان به این مرحله پرداخت و اضافه کرد: روند تکمیل این قابلیت در سایر نقاط استان ادامه دارد و در آینده نزدیک دیگر مناطق استان تحت پوشش HD قرار خواهند گرفت.