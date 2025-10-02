مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی گفت:حدود ۹۰۰ شرکت غیرمجاز نصب آسانسور در استان فعالیت می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها نمی‌شود و ساماندهی و کنترل آن‌ها از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌ها متولی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام کاشانی اصل با بیان اینکه موضوع آسانسور مهمترین چالش اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی در زمان کنونی است گفت: حدود ۹۰۰ شرکت غیرمجاز نصب آسانسور در این استان فعالیت می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها نمی‌شود و ساماندهی و کنترل آن‌ها از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌ها متولی ضروری است.

کاشانی اصل با تاکید بر اینکه موضوع آسانسور فقط مربوط به این سازمان نبوده بلکه دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه مسئولیت دارند افزود: با توجه به اینکه آسانسور مورد استفاده تمام افراد جامعه است، کنترل و ایمن سازی آنها برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار کرد: تبریز به عنوان دومین شهر بلند مرتبه کشور دارای حدود ۱۵۰ هزار آسانسور است در حالی که برای کنترل و نظارت بر آن‌ها فقط ۱۳۰ شرکت نصب آسانسور مجاز وجود دارد.

مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه این اداره کل متولی نصابان و شرکت‌های آسانسور در استان نیست بلکه وظیفه بازرسی از آسانسور‌ها را بر عهده دارد گفت: ایمن سازی و استانداردسازی آسانسور‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال هزینه دارد در حالی که برخی شرکت‌ها مبالغ بیشتری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال پول از مردم برای این کار دریافت می‌کنند.

کاشانی اصل ادامه داد: ایمنی آسانسور‌ها مهم بوده و معیار ایمنی آنها نیز نشان برچسب استاندارد است و وجود این نشان بر روی هر کالا و محصولی به مردم برای مصرف آن اطمینان خاطر می‌دهد.