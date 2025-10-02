سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز گفت: تحلیل درستی از بازی نداشتیم؛ اشتباه در چینش و ترکیب هم مزید بر علت شد تا بازنده شویم؛ مقصر اصلی من هستم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پس از بازی بیان کرد: از طرفداران تیم فجر بابت نمایش ضعیفی که داشتیم عذرخواهی می‌کنم؛ این اتفاق دیر یا زود رخ می‌داد و باید از آن عبرت بگیریم؛ استقلال خوزستان تیمی دونده و با انگیزه بود و ما را با بهترین شکل ممکن تنبیه کرد.

وی افزود: ما حریف را دست‌کم گرفتیم و تحلیل درستی از بازی نداشتیم؛ اشتباه در چینش و ترکیب هم مزید بر علت شد و دست به دست هم داد تا بازنده شویم؛ نمی‌خواهم گردن کسی بیندازم، مقصر اصلی من هستم.

وی ادامه داد: تیم ما تا دقیقه ۲۹ سه موقعیت تک به تک داد و این اتفاق خوشایندی نبود؛ باید ضعف‌ها را برطرف کنیم.

سرمربی فجر سپاسی گفت: شاید این شکست برای ما به موقع بود؛ خوشحالم که این تلنگر در ابتدای فصل رخ داد تا بتوانیم به خودمان بیاییم و با جدیت بیشتری ادامه دهیم.

قربانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: نمی‌دانم VAR ما چرا مثل VAR اروپایی‌ها نیست؛ در این بازی هشت دقیقه بازی برای بررسی یک گل متوقف شد؛ البته قصد ندارم شکست را توجیه کنم، اما VAR روح فوتبال را از بین می‌برد.

تیم استقلال خوزستان در نخستین دیدار هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران شامگاه پنج شنبه در ورزشگاه پارس با نتیجه ۲ بر یک برابر فجر شهید سپاسی شیراز به برتری رسید.