به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: وقوع زلزله به بزرگی۵ و ۳ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد امروز درشمال شرق زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

منصور شیشه فروش افزود: ۱۲ تیم ارزیاب به مناطق اطراف و روستا‌ها برای ارزیابی خسارات احتمالی اعزام شدند.

شیشه فروش ادامه داد:تا کنون دو پس لرزه به بزرگی ۳ و یکدهم و ۳ به ترتیب ریشتر ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه و ۱۲و ۲۹دقیقه در همان کانون گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:این زلزله در ۱۰ شهرستان از جمله اصفهان به صورت تکان و لرزه در ساختمان‌ها احساس شد.

وی گفت: این زلزله همچنین در استان‌های قم و تهران احساس شده است.

گفته می شود تمامی تیم های جمعیت هلال احمر در آماده باش کامل است.