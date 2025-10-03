پخش زنده
زمین لرزه به بزرگی ۵.۳ ریشتری زواره اردستان را لرزاند.این زمین لرزه در پنج شهرستان استان احساس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: وقوع زلزله به بزرگی۵ و ۳ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد امروز درشمال شرق زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
منصور شیشه فروش افزود: ۱۲ تیم ارزیاب به مناطق اطراف و روستاها برای ارزیابی خسارات احتمالی اعزام شدند.
به گفته وی تا کنون یک پس لرزه به بزرگی ۳ و یکدهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه در همان کانون گزارش شد.
شیشه فروش ادامه داد:تا کنون دو پس لرزه به بزرگی ۳ و یکدهم و ۳ به ترتیب ریشتر ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه و ۱۲و ۲۹دقیقه در همان کانون گزارش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:این زلزله در ۱۰ شهرستان از جمله اصفهان به صورت تکان و لرزه در ساختمانها احساس شد.
وی گفت: این زلزله همچنین در استانهای قم و تهران احساس شده است.
گفته می شود تمامی تیم های جمعیت هلال احمر در آماده باش کامل است.