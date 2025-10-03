به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وقوع زلزله به بزرگی۵ و ۳ دهم ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیق درشمال شرق زواره گفت:با اعزام ۱۲ تیم ارزیاب به مناطق اطراف و روستا‌های شهرستان خسارتی از این زمین لرزه دریافت نشده است.

خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در اردستان در گفتگو با تحریریه خبر گفت: همه چیز در شهر اردستان عادی و ارامش در شهر برقرار است .

شهروندان شهرهای اصفهان ، کاشان ، اردستان ، آران و بیدگل ، بادرود ، نطنز زمین لرزه زواره را احساس کردند.

شهر زواره با جمعیت حدود هشت هزار نفر در ۱۴ کیلومتری شمال شرقی اردستان است.