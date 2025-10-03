سخنگوی مدیریت بحران کشور گفت: پس‌لرزه‌های زلزله زواره، میرا هستند و شدتشان نزولی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی مدیریت بحران کشور گفت: پس از زلزله زواره، ۵ پس‌لرزه به ثبت رسیده، میرا بوده و از شدت آنها به مرور کاسته شده است.

ظفری در گفت‌ و‌ گو با بخش خبری ساعت 2 بامداد شبکه خبر گفت: گروه های ارزیابی اولیه و امداد و نجات به منطقه کانون زمین‌لرزه اعزام شده‌اند و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

او گفت: بلافاصله پس از زمین لرزه نیمه‌شب، گروه‌های امدادرسان، خدماتی و انتظامی هم در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

ظفری افزود: اورژانس و هلال احمر هم در استان‌های قم و تهران هم که زمین لرزه به طور خفیف در آنها احساس شده، در حالت آماده باش هستند.