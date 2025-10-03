درخشش تکواندوکار خردسال اسکو
ابوالفضل قاسمی تکواندوکار خردسال اسکو در رقابتهای قهرمانی کشور خوش درخشید و با غلبه بر حریفان خود مدال طلای این دوره از مسابقات را بر گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
میرسردار رضوانی رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو گفت:ابوالفضل قاسمی نماینده استان آذربایجان شرقی و شهرستان اسکو در رقابتهای تکواندوی کشور توانست با اقتدار اکثر حریفان خود رو شکست دهد و به فینال راه یابد و در دیدار فینال با شکست حریف زنجانی مدال طلای این مسابقات رو کسب کند.
در این وزن تیم زنجان دوم و تیم گیلان و کردستان مقام سوم رو بدست آوردند.
این دوره از مسابقات در استان گیلان با حضور ۲۰ استان برگزار شد.