ساخت واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی در اسکو
مدیر بنیاد مسکن اسکو گفت:عملیات ساخت واحدهای مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در این شهرستان آغاز شده و هماکنون این پروژهها تا مرحله سفتکاری پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
اکبر دادروان گفت:واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و تامین سرپناه مناسب برای مددجویان در حال احداث هستند و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته بنیاد مسکن مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد:اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان برای هر واحد به این طرح اختصاص یافته است که از محل منابع حمایتی و در چارچوب تفاهم نامه ۵۰ واحدی هزینه شده است.
گفتنی است که با تکمیل این واحدها بخشی از نیازهای اساسی خانوارهای تحت پوشش بهزیستی برطرف میشود و شرایط زندگی آنان بهبود مییابد.