پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان از ورود و پیگیری دستگاه قضایی برای رفع موانع و مشکلات معدن کاران استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجتالاسلام حسین یوسفی زرومی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد برگزار شد، از ورود و پیگیری دستگاه قضایی به منظور رفع موانع و مشکلات معدکاران خبر داد.
وی معادن را گره گشا و عامل گشایش و پیشرفت و توسعه و در عین حال یکی از ذخایر ارزشمند استان برای برون رفت از چالشهای اقتصادی برشمرد و گفت: دستگاه قضایی استان با اتکا به ظرفیتهای قانونی موجود در قوانین موضوعه به نحوی تلاش خواهد کرد تا فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغال زایی در استان به سمت و سویی پیش برود که زمینه ساز رشد و توسعه پایدار و رونق اقتصادی شود.
وی افزود:در این نشست نمایندگان معدنکاران مشکلاتی را در حوزههای انرژی و صدور مجوز و پروانه فعالیت و ... مطرح کردند که مراتب با حضور مسؤولان اجرایی ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با تداوم روند پیگیریهای لازم از مسیر جلسات ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان و نیز شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان نتایج مطلوب حاصل گردد.