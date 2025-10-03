وزیر راه و شهرسازی گفت: وعده‌ها باید همراه با منابع مالی پشتیبان ارائه شود و مدیریت صحیح و اولویت‌بندی طرح‌ها در شرایط ناترازی بودجه، ضرورت اساسی دارد.‌‌‌‌‌‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، فرزانه صادق در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر با ابراز خرسندی از حضور در این استان، بوشهر را سرزمین مردمانی مهمان‌نواز، اهل فرهنگ، شعر، موسیقی و سنت‌های اصیل دانست.

وی یادآور شد: استعمارستیزی بوشهر تنها در تاریخ ثبت نشده بلکه با رشادت شیرزنان و غیورمردان این دیار رقم خورده است.

صادق با اشاره به بازدید‌های معاونان وزارتخانه از شهرستان‌های مختلف بوشهر، اظهار داشت: مشکلات و مطالبات مردم از نزدیک مشاهده شده و باید با اقدامات اجرایی مؤثر پاسخ داده شود.

وی تأکید کرد: آنچه مردم را بیش از کمبود خدمات رنج می‌دهد، وعده‌های عملی‌نشده‌است. هر تصمیم باید با پشتوانه مالی و منابع لازم همراه باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط محدودیت اعتباری کشور، اولویت‌بندی پروژه‌ها را ضروری خواند و افزود: بسیاری از مشکلات با انگیزه، تدبیر و مدیریت صحیح حل شدنی است.

وی با قدردانی از استاندار و نمایندگان مجلس مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، رویکرد آنان در یافتن راهکار‌های اجرایی بدون اتکا صرف به منابع ملی را ارزشمند دانست.

صادق همچنین با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر، گفت: استان‌ها نشان دادند که نه تنها قادر به حل مشکلات خود هستند بلکه می‌توانند در شرایط خاص پشتیبان پایتخت نیز باشند.

وی نمونه بارز این موضوع را جابه جایی کالا‌های اساسی از بنادر و ثبت رکورد‌های بی‌سابقه در این حوزه عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با تجلیل از بصیرت و ایثار مردم ایران طی چهار دهه گذشته، گفت: این مردم همواره جلوتر از مسئولان حرکت کرده‌اند. وظیفه ماست که با خلوص نیت و بی‌هیچ منتی در خدمت آنان باشیم.