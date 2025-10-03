وزیر راه و شهرسازی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دیدار و درباره مشکلات بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی حوزه‌های انتخابیه آنها گفت‌و‌گو کرد.

بررسی مسائل حمل‌ونقل و مسکن بوشهر در نشست وزیر راه و مجمع نمایندگان استان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، در این نشست، نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس موضوع مرتبط با حوزه‌های انتخابیه خود را در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی با فرزانه صادق مطرح کردند.

نمایندگان استان بوشهر در این جلسه خواستار تکمیل تجهیزات آسانسور و خدمات روبنایی مسکن مهر شدند که از سال‌های گذشته نیمه‌تمام باقی مانده است.

همچنین تعریض و ارتقای سطح سرویس جاده‌های استان بوشهر از دیگر مطالبات نمایندگان بود.

در ادامه این نشست، مدیران زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به تشریح اقدامات و برنامه‌های خود در موارد و موضوع‌های مطرح شده پرداختند.

وزیر راه و شهرسازی نیز پس از بحث و بررسی، دستور‌های لازم برای پیگیری و حل مشکلات مطرح‌شده را صادر کرد.