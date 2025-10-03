مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به۳ مصدوم، واژگونی خودروی سمند سورن در محور لردگان به بروجن خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی خودروی سواری سمند سورن در محور لردگان به بروجن سه راهی امام قیس دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات گدارکبک به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه و تثبیت خودرو اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را به بیمارستان ولیعصر شهرستان بروجن منتقل کردند.