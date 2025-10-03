همکاری‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: همکاری‌های مشترک بین این اداره‌کل با اوقاف و امور خیریه استان افزایش پیدا می‌کند.

قدرت‌الله ولی‌زاده در نشست هم‌اندیشی و بررسی مسایل مشترک بین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان تأکید کرد: نشست‌هایی برای بررسی و معرفی طرح‌های مشترک بین هر دو اداره‌کل برگزاری خواهد شد.

وی افزود: همچنین قرار شد اداره‌کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری اموال منقول در اختیار خود را برای ثبت در فهرست آثار منقول به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اعلام کند.

ولی‌زاده گفت: افزایش همکاری‌های مشترک بین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان به حفظ میراث‌فرهنگی این استان کمک خواهد کرد.