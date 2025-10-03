به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: کارکنان این سازمان با حضور در یکی از مراکز نگهداری سالمندان شهرکرد، به صورت نمادین ۴۵ اصله نهال را با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و ارج نهادن به مقام والای سالمندان کاشتند.

حبیبی افزود:نهال‌هایی از گونه‌های مقاوم به اقلیم همچون به ژاپنی، شاه توت، سنجد، توت برگی، اقاقیا، آلوچه قرمز، یاس بنفش، مروارید، یاس زرد، مغربی، رز رونده و پیچ امین الدوله در محوطه این مرکز غرس شد.