پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از کاشت نهال در یکی از مراکز سالمندان شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: کارکنان این سازمان با حضور در یکی از مراکز نگهداری سالمندان شهرکرد، به صورت نمادین ۴۵ اصله نهال را با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و ارج نهادن به مقام والای سالمندان کاشتند.
حبیبی افزود:نهالهایی از گونههای مقاوم به اقلیم همچون به ژاپنی، شاه توت، سنجد، توت برگی، اقاقیا، آلوچه قرمز، یاس بنفش، مروارید، یاس زرد، مغربی، رز رونده و پیچ امین الدوله در محوطه این مرکز غرس شد.