مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت غربالگری پیش از تولد حذف نشده است، اما دیگر اجباری نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر مونا زیناللو با تکذیب خبر افزایش ۲/۵ برابری تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت افزود: این آمار پشتوانه علمی ندارد و مصداق نشر اکاذیب است.

وی با اشاره به گزارش رسمی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ اضافه کرد: پس از اجرای قانون جوانی جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار مورد غربالگری غیرضروری کاهش یافته است.

دکتر زینالو گفت: هیچ افزایش معناداری در میزان بروز ناهنجاری‌های جنینی گزارش نشده است.

او افزود: طبق دستورالعمل‌های به‌روز سازمان پزشکی قانونی، انواع اختلالات کروموزومی همچون سندروم داون همچنان مجوز قانونی سقط جنین را دریافت می‌کند.