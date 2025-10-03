پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از رفع موانع ساخت شهرک کشاورزی دامپروری هفشجان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: شهرک دامپروری سنگین هفشجان در ۴۹ هکتار وبا موافقت اداه کل منابع طبیعی در مرحله جذب سرمایه گذار و تامین مالی برای آغاز ساخت زیر ساختها است.
وی افزود: شهر هفشجان مستعد دامپروری و کشاورزی است وبیش از ۲۰۰ دامپرور متقاضی ساخت این شهرک دامپروری وانتقال دامها از شهر به شهرک دامپروری هستند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، تاکید کرد: در اسرع وقت اهلیت سنجی وجذب سرمایه گذار انجام و ساخت شهرک با سرعت بیشتری انجام شود.