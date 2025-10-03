به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران گفت: در حادثه انفجار آزمایشگاه این دانشگاه، محمدامین کلاته، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش «شناسایی و انتخاب مواد مهندسی»، جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

تقی‌دخت افزود: وی دستیار آموزشی در دانشگاه تهران بود که به عنوان فردی فعال، کوشا و علاقه‌مند به فعالیت‌های علمی و پژوهشی شناخته می‌شد.

او با ابراز تسلیت به خانواده این دانشجو و جامعه علمی کشور، ادامه داد: این دانشجوی پرتلاش اهل شهرستان سبزوار در خراسان رضوی بود و از نخبگان علمی منطقه به شمار می‌آمد که سابقه انتشار مقالات علمی بین‌المللی و کسب رتبه ۱۱ المپیاد کشوری در رشته مهندسی مواد را در کارنامه خود داشت.