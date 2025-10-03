به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروزه توسعه گردشگری روستایی در زمره صنایع سبز به دور از آلودگی و تخریب زیست‌محیطی ضمن ممانعت از مهاجرت روستائیان به شهرها، موجب مهاجرت معکوس بوده و در دوران خشکسالی نیز جایگزین مناسبی برای کشاورزی به شمار می‌رود و می‌تواند ارزآوری و اشتغالزایی و درآمدزایی مناسبی برای روستا‌ها به همراه داشته باشد.

سکینه کریمی، مسئول خانه بوم گردی گفت: این خانه قدیمی بود که با دو میلیارد تومان مرمت شد و ظرفیت آن ۱۰ نفر است و با راه اندازی آن برای دو نفر اشتغالزایی شد.

روستای کهنوش در ۳۵ کیلومتری شمال غرب تویسرکان و ۲۵ کیلومتری همدان از مسیر گنجنامه قرار دارد که در بین باغ‌هایی از گردو و آلو در دامنه الوند قرار دارد.