با هدف اقامت دلنشین و مطمئن گردشگران، خانه بوم گردی آلوسان در روستای کُهنوش تویسرکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروزه توسعه گردشگری روستایی در زمره صنایع سبز به دور از آلودگی و تخریب زیستمحیطی ضمن ممانعت از مهاجرت روستائیان به شهرها، موجب مهاجرت معکوس بوده و در دوران خشکسالی نیز جایگزین مناسبی برای کشاورزی به شمار میرود و میتواند ارزآوری و اشتغالزایی و درآمدزایی مناسبی برای روستاها به همراه داشته باشد.
سکینه کریمی، مسئول خانه بوم گردی گفت: این خانه قدیمی بود که با دو میلیارد تومان مرمت شد و ظرفیت آن ۱۰ نفر است و با راه اندازی آن برای دو نفر اشتغالزایی شد.
روستای کهنوش در ۳۵ کیلومتری شمال غرب تویسرکان و ۲۵ کیلومتری همدان از مسیر گنجنامه قرار دارد که در بین باغهایی از گردو و آلو در دامنه الوند قرار دارد.