به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شیرزاد جمشیدی گفت: ۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان خرم‌آباد و ۲ دستگاه هم در شهرستان دورود شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان ابا بیان اينکه مقابله ی جدی با استخراج غیرمجاز رمزارزها در دستور کار دارد، افزود: استفاده ی غیرقانونی از برق در این زمینه موجب خسارت جدی به شبکه برق و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین برق پایدار و مطمئن برای مردم استان گفت:اجازه نخواهیم داد استفاده‌های غیرقانونی از انرژی مانع تحقق این هدف شود.

روزبهانی مدیر دفتر حراست شرکت توزیع برق لرستان هم گفت:با تعامل واحدهای اجرایی و همراهی مجری کاهش تلفات و رمزارزها، شاهد هماهنگی مطلوب‌تری در روند کشف غیرمجاز ماینرها هستیم که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

شرکت توزیع برق استان همچنین از شهروندان لرستانی خواست در صورت مشاهده ی غیر مجاز برق در استخراج رمزارزها، موارد را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.