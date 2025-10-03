پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان از کشف ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شیرزاد جمشیدی گفت: ۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان خرمآباد و ۲ دستگاه هم در شهرستان دورود شناسایی و جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان ابا بیان اينکه مقابله ی جدی با استخراج غیرمجاز رمزارزها در دستور کار دارد، افزود: استفاده ی غیرقانونی از برق در این زمینه موجب خسارت جدی به شبکه برق و کاهش کیفیت خدماترسانی به مردم میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین برق پایدار و مطمئن برای مردم استان گفت:اجازه نخواهیم داد استفادههای غیرقانونی از انرژی مانع تحقق این هدف شود.
روزبهانی مدیر دفتر حراست شرکت توزیع برق لرستان هم گفت:با تعامل واحدهای اجرایی و همراهی مجری کاهش تلفات و رمزارزها، شاهد هماهنگی مطلوبتری در روند کشف غیرمجاز ماینرها هستیم که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
شرکت توزیع برق استان همچنین از شهروندان لرستانی خواست در صورت مشاهده ی غیر مجاز برق در استخراج رمزارزها، موارد را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.