به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان در گفت وگو با خبرنگاران افزود: افزایش بودجه دفاعی کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، نشانه‌ای از آمادگی برای درگیری‌های نظامی در آینده است.

او افزود: افزایش سهم بودجه دفاعی اعضای ناتو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی، به این معناست که همه خود را برای جنگ آماده می‌کنند؛ فقط مساله این است که چه کسی در کدام طرف قرار دارد.

ووچیچ همچنین با بیان اینکه صربستان خواهان پرهیز از هرگونه درگیری نظامی است، افزود: ما می‌خواهیم از جنگ‌ها و درگیری‌ها اجتناب کنیم اما وقتی بودجه دفاعی از ۲ درصد به ۵ درصد می‌رسد، این یک نشانه روشن است.

رئیس‌جمهور صربستان در ادامه با اشاره به تأثیرات اقتصادی این تصمیم، تصریح کرد: افزایش بودجه نظامی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند رشد اقتصادی، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی خواهد بود.

ووچیچ در ادامه با انتقاد از فضای حاکم بر نشست روز چهارشنبه (اول اکتبر ۲۰۲۵ / نهم مهر ۱۴۰۴) سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ دانمارک، گفت: هیچ‌کس دیگر حاضر نیست سخن دیگری را بشنود، همه به‌طور جدی خود را برای جنگ آماده می‌کنند و به همین دلیل گفت وگو درباره سایر موضوعات دشوار شده است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه صربستان سیاست صلح و ثبات را دنبال می‌کند، افزود: ما در برابر فشارها برای ورود به درگیری‌های بین‌المللی مقاومت خواهیم کرد.