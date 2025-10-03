پخش زنده
زمینلرزهای به بزرگی ۵.۳ در مقیاس ریشتر که ساعت ۰۰:۰۵ بامداد امروز شمالشرق زواره در شهرستان اردستان را لرزاند تلفات جانی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه مدیریت بحران زواره با بیان اینکه ارزیابی ۴۳ روستا انجام شده است گفت: ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان در ساعات اولیه تشکیل و باهماهنگی با سازمان مدیریت بحران کشور و اخذ اطلاعات موسسه ژئوفیزیک و مرکز لرزهنگاری، تیمهای امدادی و ارزیاب بهسرعت به مناطق متاثر اعزام شدند.
منصور شیشه فروش افزود: ۱۲ تیم ارزیاب از طریق جمعیت هلالاحمر و نیروهای آموزشدیده دهیاریها، نیروی انتظامی، بسیج، بخشداری و اورژانس به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند و سطح حادثه در حد شهرستانی تعیین شد.
وی گفت: کانون زلزله در شمالشرق زواره و در فاصله ۶۳ کیلومتری زواره، ۷۷ کیلومتری اردستان و ۱۷۹ کیلومتری اصفهان ثبت شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این زلزله در ۱۰ شهرستان استان اصفهان و همچنین در استانهای یزد، قم، سمنان، البرز (کرج) و تهران نیز احساس شدو ۸ پسلرزه داشت که بزرگترین پسلرزه ساعت یک و ۲۷ دقیقه بامداد به بزرگی ۳.۳ ریشتر و آخرین پسلرزه ساعت دو و ۳۳ دقیقه بامداد به بزرگی ۳.۱ ریشتر ثبت شده است.
شیشه فروش گفت: صبح امروز نیز جلسه ستاد مدیریت بحران در شهر زواره با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار شهرستان و اعضای ستاد برای برنامهریزی در ارزیابی دقیقتر خسارات احتمالی ساختمانها و تدوین طرحهای عملیاتی پیشگیری و کاهش مخاطرات تشکیل شد.
وی افزود: در این جلسه تمام اعضا گزارش اقدامهای صورت گرفته از اولین دقایق وقوع زلزله ارائه کردندو خوشبختانه هیچ آسیب مالی و جانی وارد نشده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مقرر شدتمام اعضا بعداز پایان جلسه همچنان آماده باش صد درصدیباشند و بعد از پایان جلسه تمام تیمهای ارزیابی موظف به اعزام به روستاهای بخش زواره شدند تا گزارش خود را به مدیریت بحران اعلام کنند.