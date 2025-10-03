مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) در بیانیه‌ای اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۵ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح امروز (جمعه به وقت محلی) اندونزی را لرزاند.

به گزارش خبرگزرای صدا وسیما؛ در بیانیه مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان آمده است: این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در استان پاپوآی غربی اندونزی به وقوع پیوسته است.

از تلفات جانی و خسارات احتمالی این زمین‌لرزه هنوز گزارشی منتشر نشده، اما مقامات هشدار دادند که ممکن است پس‌لرزه‌هایی رخ دهد و از مردم خواسته‌اند که هوشیار باشند و از ساختمان‌های بلند دوری کنند.

پاپوآی غربی یکی از استان‌های اندونزی است که بخش غربی جزیره گینه نو را شامل می‌شود.