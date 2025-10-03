به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه مستند و تحلیلی «ساز من»، به معرفی فریدون پوررضا، خواننده و پژوهشگر برجسته موسیقی فولکلور گیلکی می‌پردازد. این برنامه با بررسی آثار و فعالیت‌های این هنرمند، سهم او را در حفظ و ترویج موسیقی محلی گیلان واکاوی می‌کند.

این برنامه که با نگاهی مستند و تحلیلی به موسیقی ایرانی تهیه می‌شود، در این قسمت تلاش دارد جایگاه فریدون پوررضا را در حفظ، بازسازی و گسترش موسیقی محلی گیلان بررسی کند و ضمن معرفی آثار ماندگار او، سهم او را در اعتلای موسیقی نواحی ایران به تصویر بکشد.

فریدون پوررضا (۱۳۱۱–۱۳۹۱)، از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی گیلکی، با اجرای بیش از ۴۰۰ ترانه محلی، نقشی کلیدی در احیای ترانه‌ها و لحن‌های بومی این منطقه داشت. از جمله آثار شاخص او می‌توان به ترانه‌هایی، چون «می‌گیلان»، «شالیزار»، «سیا اَبران» و «بوشو بوشو» اشاره کرد. او علاوه بر اجرا، در زمینه پژوهش‌های میدانی و مستندسازی موسیقی محلی نیز فعالیت‌هایی مؤثر داشت.

در برنامه این هفته، ضمن بررسی فعالیت‌های هنری پوررضا، قطعاتی منتخب از آثار او نیز برای شنوندگان پخش خواهد شد.

«ساز من»، برنامه‌ای مستند در حوزه موسیقی ایرانی است که با هدف معرفی هنرمندان تأثیرگذار و سبک‌های گوناگون موسیقی سنتی و محلی ایران تهیه می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی و اجرای مریم خادم‌پور، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۴ از رادیو صبا پخش می‌شود.

رادیو صبا در سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، با پخش برنامه مستند «سرگذشت»، نگاهی متفاوت به انگیزه‌ها و ابعاد سفر تاریخی این بانوی بزرگوار به ایران خواهد داشت

این برنامه در قالبی مستند و تحلیلی، به بررسی دلایل و روایت‌های تاریخی پیرامون هجرت این بانوی والامقام از مدینه به سوی ایران می‌پردازد.

در این ویژه‌برنامه، تلاش می‌شود تا با مرور منابع تاریخی، انگیزه‌ها و شرایط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی آن دوران مورد واکاوی قرار گیرد، از جمله دلتنگی عمیق حضرت معصومه (س) برای برادرش امام رضا (ع) و روایت‌های متفاوتی که درباره چرایی و چگونگی این سفر مهم در منابع اسلامی و تاریخی آمده است.

«سرگذشت»، با شعار «نام‌آوران دین و معنویت را بیشتر بشناسیم» ویژه‌برنامه‌ای است که در ایام خاص تقویم مذهبی، به معرفی ابعاد کمتر گفته‌شده زندگی شخصیت‌های تاثیرگذار تاریخ اسلام می‌پردازد.

این قسمت از برنامه، ساعت ۱۶:۳۰ با تهیه‌کنندگی و گویندگی انسیه شمس‌الهی، پخش می‌شود.

برنامه «این مردم نازنین»، به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س) با موضوع «خواهر»، پخش می شود. این برنامه با نگاهی قصه‌گو و روایتگر، به بازخوانی داستان‌ها و خاطراتی از جایگاه والای حضرت معصومه (س) و مفهوم عمیق خواهرانه می‌پردازد

در این قسمت از «این مردم نازنین» با بهره‌گیری از قصه‌گویی، روایت‌هایی شنیدنی و تأثیرگذار درباره مهربانی، وفاداری و جایگاه خواهر در زندگی خانوادگی و معنوی ارائه می‌شود که یادآور فضایل اخلاقی و معنوی حضرت معصومه (س) است.

این برنامه فرصتی است برای شنیدن داستان‌هایی دلنشین و پرمعنا که به بیان ارزش‌های خواهرانه و نقش آن در تحکیم پیوند‌های خانوادگی می‌پردازد، بدون حضور و تعامل مستقیم با مخاطبان.

«این مردم نازنین»، هر جمعه ساعت ۱۳، به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین پخش می‌شود.