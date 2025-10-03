به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شهید قهرمانی از شهدای نیروی دریایی متولد ۱۳۴۱ در کرمان است که در سال ۶۷ در ناوچه سهند توسط نیروهای متجاوز آمریکایی به شهادت رسید

امیرغلامعلیان فرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی گفت : شهید قهرمانی از شجاع ترین رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بود که در روز ۲۹ فروردینن ۱۳۶۷ در مقابل تجاوز ناوها و بالگردهای امریکایی تا اخرین لحظه در ناوچه سهند در میان شعله های آتش ایستادگی کرد و در حالیکه به شدت زخمی شده بود همچنان به سمت دشمن تیراندازی کرد و در نهایت به شهادت رسید .

/ همچنین مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت شهید سید حمیدرضا هاشمی نژاد که در سال ۱۴۰۱ در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید برگزار شد

در این مراسم حجه الاسلام عرب پور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله کرمان گفت : اگر جانفشانی و ایثار شهدا نبود هرگز ایران اسلامی در مقابل دشمن به پیروزی نمیرسبد

وی افزود: علی رغم توطئه های فراوان دشمنان همچنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند آینده از آن ایران و ملت شریف ایران خواهدبود

وی گفت: شهید هاشمی متصل به خدا بود و با روحیه معنوی مخلصانه جهاد میکرد و زندگیش نیز شهید گونه بود.

. گفتنی است: سید حمید رضا هاشمی نژاد متولد ۱۳۵۷ در کرمان و فرمانده اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان بود که در هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ در اغتشاشات و درگیری‌های زاهدان به شهادت رسید