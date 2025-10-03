به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با دهم ربیع الثانی، شهر مقدس قم امروز در سالروز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) غرق در عزا و ماتم است.

زائران و مجاوران دیشب و امروز با حضور گسترده در حرم مطهر بانوی کرامت در غم وفات اخت الرضا (س) به عزاداری می‌پردازند.

خادمان و زائران هم صبح امروز در قالب دسته عزا از بیت النور محل اقامت هفده روزه حضرت معصومه (س) در قم به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت به سوگواری پرداختند.

گفتنی است حضرت معصومه (س) به قصد دیدار با برادر خویش امام رضا (ع) از مدینه راهی ایران شد و در ۲۳ ربیع الاول سال ۲۰۱ وارد شهر قم شد و بعد از گذشت ۱۷ روز اقامت در این شهر در ۱۰ ربیع الثانی رحلت یافتند.