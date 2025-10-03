پخش زنده
علی اسماعیل زاده پدر شهید رحمت الله اسماعیل زاده سامانی دعوت حق را لبیک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گفت: علی اسماعیل زاده پدر شهید رحمت الله اسماعیل زاده
بعد از تحمل سالها فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
خسروی افزود: شهید رحمت الله اسماعیل زاده سامانی نوزدهم آذر ۱۳۴۸ در شهر سامان ازتوابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. دانش آموز دوم متوسطه در رشته تجربی و مداح بود از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴ در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به سر به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.