به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلات گفت: عصر دیروز، پنجشنبه، حدود ساعت ۱۹، یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور کلات – مشهد (محدوده دوراهی بابافرجی)، به هم برخورد کردند که این حادثه شش مصدوم برجا گذاشت.

دکتر مهربان افزود: پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ کلات و زاوین به همراه یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این سانحه، پنج نفر از مصدومان توسط تیم‌های اورژانس ۱۱۵ و یک نفر توسط هلال‌احمر به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) منتقل شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کلات تصریح کرد: یکی از مصدومان به علت وخامت حال، برای ادامه درمان تخصصی به مشهد اعزام شد و علت دقیق حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.