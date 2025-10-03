پخش زنده
همایش مسجد سنگر مقاومت در سالن اجتماعات فرمانداری برخوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بنیاد مهدویت استان اصفهان در این همایش گفت: جوانان با شور و نشاط جوانی و انگیزه و روحیه انقلابی، با حضور فعال در برنامههای مذهبی، آموزشی و جهادی، نقش مهمی در تقویت بنیه معنوی و آمادگی عمومی ایفا میکنند.
حجت الاسلام نیلی پور افزود: فراهم کردن زمینه حضور بیشتر نسل جوان و نوجوان و کودکان در مساجد وظیفه هیئت امنای مساجد و شوراهای پایگاههای مقاومت بسیج است.
و خبر دیگری حاکیست ۵۰ درصداز بودجه امسال شهرداری کُمشچه تحقق یافته است.
شهردار کُمشچه گفت: بودجه شهرداری کمشچه امسال ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که ۳۵ درصد در بخش جاری و ۶۵ درصد در زمینه عمرانی است.
محمد ترمه فروشان افزود: بهره برداری از طرح میدان ورودی شهر کمشچه پس از دوسال با هزینهای افزون بر ۴۰ میلیارد ریال، توسعه فضای سبز، اجرای آبیاری نوین خودکار، پیادهروسازی و آسفالت و زیرسازی معابر از جمله اقدامات شهرداری از ابتدای سال است که تاکنون بوده است.