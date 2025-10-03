سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در جریان سفر به آمل برای تماشای دیدار کاله و استقلال، از تمرکز کادر فنی بر جوان‌گرایی و برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ «سوتیریس مانولوپولوس» که برای تماشای بازی تیم‌های کاله مازندران و استقلال تهران در لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به آمل سفر کرده بود، گفت: این بازی به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و پس از آن حریفان بعدی ایران نیز در راه رسیدن به مسابقات قهرمانی جهان مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه قطعا تا قبل از این مسابقه تلاش خواهیم کرد که بازی دوستانه برای تیم ملی داشته باشیم، گفت: هنوز حریف بازی دوستانه تیم ملی مشخص نشده، اما تلاش‌ها برای انتخاب حریف تمرینی ادامه دارد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران به انتخاب نفرات تیم ملی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین تمرکز کادر فنی برای انتخاب بازیکنان تیم ملی، بر روی جوانان با انگیزه است.

مانولوپولوس تصریح کرد: معتقدم حضور بازیکنان جوان و با انگیزه به کیفیت کار تیم ملی درمسابقات مهم کمک زیادی خواهد کرد وازهمین رو اعلام می‌کنم، در تیم ملی به روی جوانان باز است.

وی ادامه داد: تیم ملی ایران، بازیکنان خوبی در اختیار دارد و با همین نفرات در عربستان نتایج خوب و قابل قبولی کسب کردیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران همچنین در خصوص لیگ برتر بسکتبال ایران نیز گفت: سال اول حضورم در ایران برای تماشای بازی‌های لیگ برتر است و به طور دقیق نمی‌توان از هفته اول شروع لیگ، قضاوت کاملی داشت.

مانولوپولوس اضافه کرد: بدون شک، لیگ بسکتبال ایران، یک لیگ متفاوت و پویایی در سطح منطقه است.

دیدار تیم‌های کاله مازندران و استقلال تهران، پنجشنبه شب در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در آمل که سرمربی تیم ملی ایران نیز حضور داشت، با برتری ۷۴ بر ۶۴ آبی‌های پایتخت به پایان رسید.