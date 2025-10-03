پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی دورود از شناسایی ۱۳۲ مورد ساختوسازغیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ محسن اکبری گفت:با تلاش نیروهای یگان حفاظت امور اراضی شهرستان دورود، ۱۳۲ مورد ساختوساز غیرمجاز در ششماهه سال جاری شناسایی و منجر به صدور اخطاریه شده است.
مدیر جهاد کشاورزی دورود با اشاره به شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی در این شهرستان افزود:درصورتیکه مالکان یا متصرفان زمینهای کشاورزی قصد انجام تغییر کاربری دارند باید مجوزهای قانونی را از مدیریت امور اراضی استان دریافت کنند.
وی گفت:مجوز تغییر کاربری به منزله ی مجوز ساخت نیست و لازم است مجوزهایی از سایر مراجع قانونی دریافت شود.
مدیر جهاد کشاورزی دورود افزود: برای شناسایی بهموقع تغییر کاربریهای غیرمجاز باید واحد گشت بهصورت منظم، زمین های کشاورزی را رصد و برای اقدام حقوقی پس از صدور اخطاریه پرونده تشکیل شود.
اکبری از شهروندان خواست هر گونه تغییر کاربری و قطعهبندی زمین های زراعی و باغی را از طریق مراجعه حضوری به مدیریت جهاد کشاورزی و یا سامانه تلفنی شبانهروزی ۱۳۱ گزارش دهند.