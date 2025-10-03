فردی سابقه‌دار که با معرفی خود به‌عنوان مقام عالیرتبه قضایی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این فرد با سوءاستفاده از دانش نسبی حقوقی و به‌کارگیری شیوه‌های متقلبانه، افراد دارای تمکن مالی را شناسایی کرده و با ادعای پیگیری آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، احساسات آنان را تحت تأثیر قرار می‌داد.



متهم با وعده مکاتبات رسمی یا صدور دستورات ویژه، اعتماد قربانیان را جلب کرده و آنان را به واریز مبالغ به حساب‌های اعلامی ترغیب کرده است.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد: هرگونه تماس با شهروندان با عنوان کمک برای آزادی زندانیان، قطعاً با هدف کلاهبرداری صورت می‌گیرد. این مرکز از عموم مردم خواست در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را به شماره ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش دهند.