روزانه ۳۵۰۰ تن قیر در آذربایجانغربی تولید میشود
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۴ واحد تولیدی قیر فعال در سطح استان با ظرفیت تولید روزانه ۳۵۰۰ تن قیر نیاز پروژههای راهسازی را تأمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پیمان آرامون در بازدید معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی از واحد تولیدی قیر ارومیه، افزود: ۳ واحد تولیدی در ارومیه و یک واحد تولیدی در شهرستان ماکو فعالیت دارد.
وی اظهار داشت: بهرهمند از فناوری نوین با تمرکز بر کاهش آلودگی محیطزیست و افزایش بهرهوری انرژی از اولویتهای فعالیت واحدهای تولید قیر در آذربایجانغربی است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: بایه به این مساله توجه کرد که استفاده از مصالح باکیفیت و بادوام در پروژههای راهسازی جهت کاهش هزینههای نگهداری و مرمت آسفالت جادهها از بحثهای مهم صنعتیسازی است.
آرامون تاکید کرد: قیرهای تولیدی در واحدهای تولیدی سطح استان در تامین قیر مورد نیاز پروژههای راهسازی استان نقش موثری دارد و موجب توسعه فعالیتها میشود.
وی تاکید کرد: تولید قیر یکی از ارکان مهم صنعت ساختوساز و زیرساختهای عمرانی به شمار میرود.