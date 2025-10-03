به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در بازدید معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی از واحد تولیدی قیر ارومیه، افزود: ۳ واحد تولیدی در ارومیه و یک واحد تولیدی در شهرستان ماکو فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: بهره‌مند از فناوری نوین با تمرکز بر کاهش آلودگی محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری انرژی از اولویت‌های فعالیت واحد‌های تولید قیر در آذربایجان‌غربی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بایه به این مساله توجه کرد که استفاده از مصالح باکیفیت و بادوام در پروژه‌های راهسازی جهت کاهش هزینه‌های نگهداری و مرمت آسفالت جاده‌ها از بحث‌های مهم صنعتی‌سازی است.

آرامون تاکید کرد: قیر‌های تولیدی در واحد‌های تولیدی سطح استان در تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های راهسازی استان نقش موثری دارد و موجب توسعه فعالیت‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: تولید قیر یکی از ارکان مهم صنعت ساخت‌وساز و زیرساخت‌های عمرانی به شمار می‌رود.