آیین تحلیف هزار و ۲۰۰ کارآموز وکالت مرکز وکلای استان تهران، در حرم امام خمینی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تحلیف هزار و ۲۰۰ کارآموز وکالت ورودی اسفند ۱۴۰۲ مرکز وکلای استان تهران، در حرم امام خمینی برگزار شد.

حجت‌الاسلام ‌مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضائیه در این مراسم بر ضرورت آگاهی، خود مراقبتی و خود انتظامی و باور حرفه ای وکلا در نظام قضایی کشور تاکید کرد.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: وکلا می توانند به کاهش اطاله دادرسی کمک‌ کنند.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه هم در این مراسم با اعلام دو برابر شدن جمعیت مرکز وکلا در کمتر از چهار سال، از آمادگی بیش از دو هزار وکیل، برای دفاع از حقوق خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه خبر داد.