پخش زنده
امروز: -
آیین سنتی جهانی هزارساله قالیشویان امروز همزمان با دومین جمعه مهرماه باحضور کاروانی از عاشقان وارادتمندان اهل بیت (ع) در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این کاروان اهالی منطقه فین کاشان با پوشیدن لباسهای عزا و چوب به دست با حرکت به سمت مشهد اردهال در آئین سنتی مذهبی قالیشویان شرکت کردند.
حرکت کاروان عزاداران فین کاشان نمادی از عزیمت مردم فین آن دوران برای یاری و دفاع از حضرت سلطان علی بن باقر (ع) در پیکار حضرت با دشمنان اسلام برگزار میشود.
در آن زمان اهالی منطقه چوب به دست برای یاری این امامزاده واجبالتعظیم عازم مشهد اردهال شدند، اما زمانی میرسند که فرستاده امام محمدباقر (ع) به شهادت رسیده بودند.
دومین جمعه از ماه مهر، در میان کاشانیها به جمعه جار یا روز فراخوانی مردم به مراسم قالیشویی معروف است.
این آیین سنتی که هزارسال قدمت دارد هر سال مطابق با زمان شهادت امامزاده سلطان علی فرزند بلافصل امام محمد باقر (ع) برگزار میشود که در ۲۷ جمادیالثانی سال ۱۱۶ هجری قمری مطابق با دومین جمعه مهرماه به شهادت رسید.
قالیشویان که تنها مراسم سنتی مذهبی است که برگزاری آن مطابق تاریخ شمسی است نمایشی نمادین تشییع و به خاکسپاری حضرت سلطان علیبن امام محمد باقر (ع) است.
امامزاده امامزاده سلطان علیبن محمد باقر (ع) که یکی از چهار امامزاده معلوم النسب و دارای تاریخ مستند در ایران است که مطابق روایتهای تاریخی در سال ۱۱۳ هـجری قمری بنا به درخواست دوستداران اهل بیت از اهالی چهل حصاران و فین کاشان به این منطقه هجرت کرد.
در سال ۱۱۶ هجری آن شخصیت بزرگوار در منطقه اردهال همراه با ۱۰۰ تن از یاران باوفای خود پس از جنگی نابرابر همچون جد مظلومش حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به شهادت میرسند و سر از بدن مبارکش جدا کرده و نزد دارالخلافه میفرستند، بدن مطهر این امامزاده واجب التعظیم و یارانش را از قتلگاه به مکان فعلیِ حرم مطهر در اردهال منتقل کرده و در محلی که وصیت فرموده بود دفن میکنند.
بر این اساس در دومین جمعه از مهرماه هر سال ابتدا عاشقان اهل بیت (ع) در ابتدا با حضور در ضریح مطهر امامزاده سلطان علیبن محمد باقر (ع)، این مکان را با گلاب ناب قمصر کاشان شستوشو میدهند و سپس آیین قالی شویان آغاز میشود.
قالیشویان نماد فرشی است که به هنگام شهادت بدن مطهر امامزاده را در آن پیچیده بودند.
مراسم قالیشویان در دسامبر ۲۰۱۲ در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت رسیده است.