ساعاتی پیش انفجاری عظیم در پالایشگاه نفت لس‌آنجلس به وقوع پیوست که منجر به شکل‌گیری گوی آتشینی عظیم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا اعلام کرد که این آتش‌سوزی در پالایشگاه شرکت شورون در ال‌سگوندو شعله‌ور شده است.

شعله‌های آتش و گوی آتشین ایجاد شده از کیلومتر‌ها دورتر در سراسر شهر قابل مشاهده بود.

تصاویر و ویدئو‌های هولناکی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که آسمان شب با شعله‌های نارنجی درخشان روشن شده و ستون‌های دود به سمت آسمان زبانه می‌کشند.

شاهدان عینی نیز گزارش داده‌اند که پیش از گسترش آتش، «غرش ناگهانی و پیوسته‌ای» شنیده‌اند.

مقام‌ها تاکنون گزارشی از تلفات یا تخلیه منطقه منتشر نکرده‌اند، اما آتش همچنان ادامه دارد.

تصاویر دیگری که پس از طولانی‌تر شدن آتش‌سوزی ثبت شده، نشان‌دهنده ستون‌های عظیم دود است که به آسمان برخاسته‌اند.

محله ال‌سگوندو دقیقاً در جنوب فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس قرار دارد و هنوز مشخص نیست که این حادثه بر پرواز‌ها تأثیر گذاشته است یا خیر.

پخش زنده رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که واحد‌هایی از آتش‌نشانی شهرستان لس‌آنجلس در اطراف پالایشگاه مستقر شده‌اند و شعله‌های آتش همچنان از تأسیسات قابل مشاهده است.

هنوز روشن نیست که این آتش‌سوزی چگونه آغاز شده یا دقیقاً در چه ساعتی از شب شروع شده است.