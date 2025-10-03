به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (جمعه)، علی الفت نیا ملی پوش کشورمان در ماده پرش طول کلاس T۳۷ به مصاف حریفان خود رفت و حرکت اول و سوم او با خطا همراه شد.

ملی پوش کشورمان در دیگر پرش‌های خود به ترتیب رکورد‌های ۶.۲۳ متر، ۶.۱۰ متر، ۶.۳۱ متر و ۶.۳۵ متر را ثبت کرد و با بهترین رکورد خود ۶.۳۵ متر در جایگاه چهارم ایستاد.

در این ماده حریفی از مالزی نیز رکورد ۶.۳۵ متر را ثبت کرد، اما به دلیل رکورد‌های بهتر در پرش‌های قبلی در رده سوم ایستاد.

کاروان کشورمان تاکنون ۳ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، دو مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امان‌الله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.