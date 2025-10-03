پخش زنده
اعلام اسامی پذیرفتهشدگان آزمون کاردانی به کارشناسیناپیوسته سال ۱۴۰۴
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای تحصیلی متمرکز و نیمهمتمرکز آزمون کاردانی به کارشناسیناپیوسته سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، دکتر عبدالرضا سیاره گفت: اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای تحصیلی متمرکز پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به همراه اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشته نیمهمتمرکز «فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی» در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و پذیرفتهشدگان نهایی برای اطلاع از نحوه، تاریخ ثبتنام و مدارک لازم باید از روز یکشنبه ۱۳ مهر به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزشعالی محل قبولی خود مراجعه کنند.
وی افزود: پذیرفتهشدگان دانشکدهها و آموزشکدههای دانشگاه ملی مهارت نیز لازم است برای اطلاع از زمان، نحوه و شرایط ثبتنام به درگاه اطلاعرسانی سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت به نشانی www.tvu.ac.ir یا به درگاه اطلاعرسانی دانشکده یا آموزشکده محل قبولی خود مراجعه نمایند.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در مورد پذیرفتهشدگانی که در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ نیز قرار میگیرند، تأکید کرد: این دسته از متقاضیان لازم است از دو رشته قبولی خود یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبتنام نمایند و ثبتنام در یک رشته تحصیلی به منزله انصراف از رشته دیگر تلقی خواهد شد.
دکتر سیاره ادامه داد: پذیرفتهشدگانی که اسامی آنان همزمان به عنوان پذیرفته نهایی در دو کدرشتهمحل مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه فرهنگیان و دیگر کدرشتهمحلهای وابسته به واحدها یا مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده نیز لازم است منحصراً در یکی از کدرشتهمحلهای قبولی ثبتنام نمایند. چنانچه ایندسته از پذیرفتهشدگان در هر دو کدرشتهمحل ثبتنام نموده و مشغول به تحصیل شوند، بهعنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.
وی در پایان به پذیرفتهشدگان توصیه کرد اطلاعیه صادره در مورد اعلام اسامی پذیرفتهشدگان آزمون کاردانی به کارشناسیناپیوسته سال ۱۴۰۴ را به دقت مطالعه کنند.