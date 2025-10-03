کوبا نقض حریم هوایی ونزوئلا توسط آمریکا را محکوم کرد
برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، اقدام ایالات متحده در نقض حریم هوایی ونزوئلا توسط هواپیماهای جنگی را به شدت محکوم و آن را تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، با انتشار پیامی، ورود هواپیماهای جنگی ایالات متحده به "منطقه اطلاعات پرواز (FIR) " فرودگاه مایکتیا در ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.
رودریگز این اقدام را "غیرقانونی، تحریکآمیز و خطری برای صلح، امنیت و ثبات منطقه" توصیف نمود.
این واکنش پس از آن صورت میگیرد که دولت ونزوئلا رسماً از شناسایی و رهگیری چندین فروند جنگنده آمریکایی در نزدیکی حریم هوایی خود خبر داده بود.
ونزوئلا نقض حریم هوایی توسط جنگندههای آمریکایی را محکوم کرد
وزارتخانههای دفاع و امور خارجه ونزوئلا با صدور بیانیهای مشترک، پرواز جنگندههای آمریکایی در نزدیکی سواحل این کشور را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی غیرقانونی، تحریکآمیز و ناقض قوانین بینالمللی دانستند.
دولت ونزوئلا در یک بیانیه رسمی مشترک از سوی وزارتخانههای دفاع و امور خارجه، به نقض حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای جنگی ایالات متحده واکنش نشان داد.
در این بیانیه، پرواز جنگندههای آمریکایی در فاصله ۷۵ کیلومتری سواحل ونزوئلا و در داخل "منطقه اطلاعات پرواز (FIR)" فرودگاه بینالمللی مایکتیا، اقدامی غیرقانونی، تحریکآمیز و تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی ونزوئلا توصیف شده است.
ونزوئلا تأکید کرده است که این اقدام، نقض آشکار قوانین حقوق بینالملل و همچنین "کنوانسیون شیکاگو در مورد هوانوردی غیرنظامی بینالمللی" به شمار میرود.