برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، اقدام ایالات متحده در نقض حریم هوایی ونزوئلا توسط هواپیما‌های جنگی را به شدت محکوم و آن را تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، با انتشار پیامی، ورود هواپیما‌های جنگی ایالات متحده به "منطقه اطلاعات پرواز (FIR) " فرودگاه مایکتیا در ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

رودریگز این اقدام را "غیرقانونی، تحریک‌آمیز و خطری برای صلح، امنیت و ثبات منطقه" توصیف نمود.

این واکنش پس از آن صورت می‌گیرد که دولت ونزوئلا رسماً از شناسایی و رهگیری چندین فروند جنگنده آمریکایی در نزدیکی حریم هوایی خود خبر داده بود.

ونزوئلا نقض حریم هوایی توسط جنگنده‌های آمریکایی را محکوم کرد

وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای مشترک، پرواز جنگنده‌های آمریکایی در نزدیکی سواحل این کشور را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی غیرقانونی، تحریک‌آمیز و ناقض قوانین بین‌المللی دانستند.



دولت ونزوئلا در یک بیانیه رسمی مشترک از سوی وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه، به نقض حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای جنگی ایالات متحده واکنش نشان داد.

در این بیانیه، پرواز جنگنده‌های آمریکایی در فاصله ۷۵ کیلومتری سواحل ونزوئلا و در داخل "منطقه اطلاعات پرواز (FIR)" فرودگاه بین‌المللی مایکتیا، اقدامی غیرقانونی، تحریک‌آمیز و تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی ونزوئلا توصیف شده است.



ونزوئلا تأکید کرده است که این اقدام، نقض آشکار قوانین حقوق بین‌الملل و همچنین "کنوانسیون شیکاگو در مورد هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی" به شمار می‌رود.